Грузовая "ГАЗель" вспыхнула и загорелась в момент ДТП. Видео

На окраине Верхней Салды 14 августа произошло ДТП: "ГАЗель", мирно стоявшая на обочине, внезапно решила развернуться и попала под колеса легкового автомобиля, в котором, помимо водителя, ехали двое детей.

От удара в бок грузовичок вспыхнул ярким пламенем. Момент появления огня попал на видео, снятое регистратором участника движения. Он же в социальной сети отметил, что в аварии и пожаре никто не пострадал: люди успели эвакуироваться из своих машин.