Авария при разгрузке корабля в порту Новороссийска попала на видео

Два контейнера оказались полностью смяты в результате ЧП при разгрузке корабля в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Рабочие сняли инцидент на видео.

Авария произошла на девятом причале Центрального района НМТП еще 20 июля, но запись появилась только на этой неделе.

"Выгружали опоры для крана. Виноват технолог — неправильно рассчитал строповку", — отметил автор ролика.

В результате инцидента никто из рабочих не пострадал, но два пустых контейнера оказались полностью смяты.