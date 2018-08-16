16 августа 201813:26
Авария при разгрузке корабля в порту Новороссийска попала на видео
Два контейнера оказались полностью смяты в результате ЧП при разгрузке корабля в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Рабочие сняли инцидент на видео.
Авария произошла на девятом причале Центрального района НМТП еще 20 июля, но запись появилась только на этой неделе.
"Выгружали опоры для крана. Виноват технолог — неправильно рассчитал строповку", — отметил автор ролика.
В результате инцидента никто из рабочих не пострадал, но два пустых контейнера оказались полностью смяты.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Российские футболисты взлетели в рейтинге ФИФА
- Обрушение моста в Генуе: последствия трагедии
- В Казани "выкатили" новый бомбардировщик, он оказался с интеллектом
- Никаких гей-парадов: власти Новоульяновска не решились войти в историю
- Мадонна отмечает 60-летие
Самое читаемое
-
Телеканал France 2 признался, что солгал в сюжете о Путине и тиграх
- Два самолета столкнулись крыльями в аэропорту. Видео
- Турист утонул в яме, которую сам вырыл на песчаном пляже
- У меня папа полиционер: подростки напали на беременную женщину
- Актриса Коньшина рассказала, что увидела во время смерти
Авто.Вести.Ru
-
В России появился по-настоящему крутой бензин
- В Швеции за ночь сожгли более 100 машин (видео)
- Тест-драйв экспедиционного УАЗ Patriot (видео!)
- Инспекторов скандального Кущевского поста ДПС наказали (но не строго)
- В России подорожали три модели Toyota (включая Camry!)
Экономика
-
Чем грозит снятие Трампом ограничений на кибероружие?
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- Может ли ЦБ РФ снова начать повышать ставки?
- Нефть: насколько сильным будет падение?
- Ядерное оружие для Германии: что скрывается за этой инициативой?
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Говорят ученые: улучшить сексуальную жизнь поможет фиолетовая спальня
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
Вести в 20.00
-
Чувство юмора не покидало Успенского до последнего
- Скандал в Пенсильвании: педофилами оказались священники
- 39 погибших: кто виновен в обрушении моста в Генуе
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Москва оказалась в хвосте уходящего циклона
- Собянин: Москва вкладывает сотни миллиардов в развитие
- В московских роддомах начали выдавать свидетельства о рождении ребенка
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки
Сегодня
Brand Finance: топ-10 дорогих брендов России
4 часа назад
Чувство юмора не покидало Успенского до последнего
18 часов назад
Актрисе Татьяне Кравченко угрожает поклонник
1 час назад
Спасите двухлетнюю Арину от удушья
15.08.2018 10:28
Матильда честно рассказала, как поделила имущество со Шнуром
38 минут назад
Новый BMW Z4: долгожданные "официальные" фото
1 час назад
Как избавиться от запаха пота? 7 правил свежести
1 час назад
Капелло чудом выжил после крушения моста в Генуе
4 часа назад
ФСИН назвала самые популярные профессии зеков
4 часа назад
Сердце стареет от недосыпа
5 часов назад
Графеновый дождевик охладит в жару и согреет в холод
5 часов назад
Одессит облил кислотой ребенка, игравшего под его окнами
5 часов назад
Полу Манафорту грозит три века тюрьмы
9 часов назад
В Крыму окончательно перешли на платежные карты "МИР"
9 часов назад
В Казани представят Ту-22М3М
12 часов назад
В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков
15 часов назад
Трамп лишил экс-главу ЦРУ Бреннана допуска к секретам США
16 часов назад