В подмосковный храм можно прийти на молебен о животных со своими кошками

Во Всемирный день защиты бездомных животных, который приходится на каждую третью субботу августа и в этом году выпадает на 18 августа, в Ильинском храме деревни Лемешово, что недалеко от Подольска, впервые пройдет молебен "о сохранении творения Божия".

Как пояснил настоятель Ильинского храма протоиерей Петр Дынников, молебен будет совершен "для людей, которые по своему милосердию готовы делиться любовью с несчастными собаками и кошками, лишенными крова, и участвовать в их спасении".

Он также сообщил, что хозяева могут прийти на молебен со своими котами, которых благословят, окропив святой водой, передает "Интерфакс".

Кроме того, все желающие могут принести корм для собак и кошек, которые содержатся в хосписе для животных, обустроенном при Ильинском храме в Лемешове.

Священник пояснил, что "церковь есть ковчег непотопляемый". "Богу было угодно через праведного Ноя дать спасение во время Всемирного потопа животному миру, который по замыслу Творца вверен человеку на попечение", — сказал настоятель храма.

По его словам, "глядя на праведного Ноя, над которым могли насмехаться его сородичи, считая его затею безумной и лишенной логики, каждый из нас и сейчас может строить или помогать строить свой малый ковчег для спасения Божьих тварей, хорошо понимающих единственно доступный всем язык – язык любви".