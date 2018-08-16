В центре столицы завершена реставрация Знаменского монастыря

Постройка XVII века пережила несколько исторических эпох, неоднократно разрушалась и восстанавливалась. А теперь она выглядит точно так, как ее задумали архитекторы более 300 лет назад. Инженеры нашего времени лишь внесли некоторые поправки: к зданию впервые подвели коммуникации.

Знаменский монастырь, что на Старом Государевом дворе — так раньше называли это место на Варварке. Самого монастыря давно нет, но сохранился корпус с монашескими кельями и собор — главный храм Патриаршего подворья в Зарядье. Около года исторические постройки находились на реставрации и теперь выглядят так же, как и три столетия назад.

"Это была комплексная реставрация, она проходила в два этапа. В прошлом году была проведена работа по фасадам. В этом году реставраторы занимались интерьерами. Эксперты Мосгорнаследия очень тщательно следили за этой работой и, надо сказать, на прошлой неделе реставрационные работы были приняты", — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В Братском корпусе воссоздали утраченные интерьеры монашеских келий. Внутри вновь появился деревянный пол, вернули двери из сосны и маленькие окна, сквозь которые едва пробивается свет — все так же аскетично, как и в XVII веке.

"Это были игуменские кельи. В свое время здесь жил митрополит Авраамий, и здесь были митрополичьи покои. То есть, в разное время использовались по-разному", — говорит настоятель Подворья храмов в Зарядье протоиерей Вячеслав Шестаков.

Укрепили фундамент и восстановили кирпичную кладку, впервые к Братскому корпусу проложили коммуникации — канализацию и водопровод. Реставраторы восстановили исторический спуск к зданию в западной части, а старый вход в северной части, наоборот, заложили.

"По тем документам, которые были найдены проектной организацией, мы как раз восстановили, сделали проект воссоздания интерьеров Северного келейного корпуса. И у нас был разработан эскизный проект Южного, который был взорван", — продолжает Вячеслав Шестаков.

Братский корпус Знаменского монастыря построили костромские мастера Федор Григорьев и Георгий Анисимов. Это старейший пример русского зодчества. Здание выполнено в традиционном для XVII века архитектурном стиле — русское или московское узорочье. Это и теремные своды, и наличники в виде кокошников.

За многовековую историю монастырь несколько раз разрушался. Например, в 1812 году собор разграбили наполеоновские солдаты. Но, несмотря ни на что, Знаменский монастырь продолжал жить.

"Он имеет непосредственное отношение к нашей трехсотлетней истории. Когда-то это был Старый Государев двор, то есть, отсюда, в частности, начиналась история нашей последней царской династии — Романовых", — говорит москвовед Юлия Демитрова.

Теперь братский корпус Знаменского монастыря станет участником ежегодного конкурса реставрации. А работы в соборе еще продолжатся.