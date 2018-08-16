Новейший дальний бомбардировщик-ракетоносец может появиться уже в 2025 году

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации, или ПАК ДА, собираются запустить в серию уже к 2025 году. К этому же сроку планируют модернизировать производственную линию Казанского авиационного завода, что потребует дополнительного финансирования в размере 19 миллиардов рублей. Компания "Туполев" уже отправила соответствующий запрос в Министерство промышленности и торговли, заявил агентству ТАСС заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.

Информация о ПАК ДА все еще очень скудная. В июле 2017 года глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что облик нового самолета согласован с военными: машина будет построена по технологиям "стелс".

В конце января этого года тогда еще вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что бомбардировщик-ракетоносец построят по принципу "летающего крыла". Помимо прочего, самолет будет экономичнее того же Ту-160, так как его сделают дозвуковым. Высокая скорость, по мнению военных, ПАК ДА просто не нужна: его вооружат ракетами с дальностью пуска 4-5 тысяч километров.

Кроме того, сегодня стало известно, что оборудование для модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М сначала пройдет испытания на бомбардировщике Ту-22М3М, который сегодня выкатили из цеха. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, уточнил, что это позволит избавиться от "детских болезней". А они встречаются практически у всех новых разработок.