Леонид Слуцкий: одной из задач "Витесса" является развитие игроков "Челси"

Российский специалист Леонид Слуцкий, возглавляющий голландский "Витесс", рассказал о своих задачах в новом клубе. По словам наставника, руководство клуба из Арнема поставило перед ним три основные цели на сезон.

"В клубе есть три комплексные задачи, которые надо решать. Первая – результат. Постараться попадать в еврокубки, хоть с нынешним рейтингом Голландии в таблице коэффициентов УЕФА это не так просто, — признается Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24". – Клуб находится на самоокупаемости и поэтому второй и важнейшей задачей является выращивание и продажа футболистов. И наконец, у клуба есть определенные отношения с "Челси" и потому третьей задачей является максимальное развитие тех игроков лондонцев, которые попадают к нам в "Витесс".

Напомним, что Слуцкий дебютировал в чемпионате Нидерландов с крупной победы над "Гронингеном". Следующим матчем подопечных российского тренера станет ответный поединок Лиги Европы против швейцарского "Базеля". В первой игре голландцы уступили с минимальным счетом 0:1.