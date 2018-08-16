В ялтинском детсаду девочку-аутистку выгнали с праздника

В одном из детсадов Ялты девочку с ограниченными возможностями выгнали с праздника, прокуратура проводит проверку по этому факту, передает РИА Новости.

О том, что 4-летнюю девочку с аутизмом выгнали с праздника, чтобы она его не испортила, ранее сообщил Telegram-канал Mash. Ребенка отправили домой под предлогом простуды, но позже врачи подтвердили, что девочка здорова. Ее мать взяла справку и обратилась в прокуратуру.