Олег Фомин рассказал, чему его научили волки

Олег Фомин, известность к которому пришла после фильма "Меня зовут Арлекино", где он сыграл главаря советских хулиганов, признается, что за эту роль попал под запрет.

Тогда 26-летний Фомин был вынужден уехать в Ригу и жил забытым и журналистами, и кинорежиссерами. Хотя, как впоследствии стало известно, на студию для него приходили письма, но все они сразу сжигались.

Впрочем, в эти годы забвения Фомин в Риге не скучал: его полностью увлекла работа в рижском ТЮЗе.

Лишь в 1990-м актер вновь вернулся в Москву, где пришлось начинать все сначала. Не раз начинать сначала приходилось и в семейной жизни. Несмотря на данный в юности зарок жениться один раз — и на всю жизнь, Фомин сочетался браком четыре раза.

И если первый брак продлился семь лет, то следующие официальные и неофициальные отношения были либо случайными, либо потому, что актеру просто хотелось избежать одиночества.

Фомин признается: "Жить со мной – это адский труд". "Потому что когда у человека есть еще одна большая любовь, то это постоянная измена", — поясняет актер и добавляет, что его большая любовь – это работа.

В третьем официальном браке, который хоть и продлился недолго, родился сын. Но "любовная лодка разбилась о быт" практически сразу, признается актер.

Второй раз отцом он стал, когда ему было уже 53 года. Родила его Татьяна – четвертая жена актера. Так получилось, что четыре раза он делал ей предложение, но каждый раз свадьба срывалась из-за непредвиденных обстоятельств. В итоге они официально стали мужем и женой лишь на пятилетие фактической совместной жизни.

Какую потерю Фомин считает самой тяжелой в своей жизни, почему не сложились длительные отношения с Верой Сотниковой, зачем и когда сменил 14 профессий, за что был предан забвению после первого успеха в кино и чему его научило общение с волками? Об этом Фомин рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".