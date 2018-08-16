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Археология и история 9 минут назад
Древние египтяне превращали мертвецов в мумии задолго до правления фараонов
Мумификация, процесс создания мумии из тела умершего человека или животного, обычно ассоциируется со временами египетских фараонов. Считалось, что такая практика появилась примерно в 2200 году до нашей эры и стала применяться наиболее активно примерно в 1000 году до нашей эры.
Тем не менее было бы странно предполагать, что все составляющие ритуала мумификации появились в одночасье. И недавно международная команда исследователей нашла доказательства того, что намеренная мумификация возникла примерно на 1500 лет раньше, чем считалось прежде.
Историки предполагают, что древние египтяне вдохновились на эксперименты с сохранением тел, заметив, как жаркая и сухая пустыня естественным образом мумифицирует мёртвых. Кроме того, специалисты считали, что древние люди использовали многосоставные бальзамирующие средства только в поздний период Древнего царства (примерно 2200 год до нашей эры).
Между тем международная группа исследователей из университетов Йорка, Маккуори, Оксфорда, Уорика, Тренто и Турина предположила, что в реальности подобные средства стали применяться намного раньше.
Ещё в 2014 году учёные обнаружили следы бальзамирующих химических веществ в обёрточном материале останков тел, найденных в гробницах в региона Мостагедда близ реки Нил.
В рамках последней работы исследователи изучили мумию S. 293. Речь идёт об останках мужчины, жившего в период между 3700 и 3500 годами до нашей эры. Изначально предполагалось, что его останки представляют собой пример естественной мумификации.
С 1901 года мумия находилась в Египетском музее в Турине, но исследователи до недавнего времени почти не изучали её (и это далеко не единственный пример такого рода).
Используя набор различных методов, учёные проанализировали химические вещества, присутствующие в теле усопшего и в ткани, в которую он был обёрнут. Они выяснили тип текстиля и определили, какие микроорганизмы он содержал. Исследователи также использовали радиоуглеродное датирование для определения возраста изучаемых останков. Специалисты пришли к мнению, что их возраст составляет примерно 5600 лет.
Больше всего учёных удивило явное наличие бальзамических химических веществ. Оказалось, что погребальный текстильный материал был покрыт смесью из растительного масла, слегка нагретой смолы хвойных деревьев, ароматического растительного экстракта и растительной смолы или сахара.
Исследователи выяснили, что такой состав обладает антибактериальными и консервирующими свойствами, а пропорции веществ в нём были примерно теми же, что и 2500 лет спустя.
"Объединив химический анализ с визуальным осмотром тела, генетическими исследованиями, радиоуглеродным датированием и микроскопическим анализом льняного обёрточного материала, мы подтвердили, что ритуальный процесс мумификации использовался примерно 3600 лет до нашей эры при сохранении останков мужчины возрастом от 20 до 34 лет, когда он умер", — говорит в пресс-релизе Университета Маккуори один из авторов исследования доктор Яна Джонс (Jana Jones).
Помимо возраста мумии учёные указывают и на место её обнаружения. Останки усопшего были найдены в Верхнем Египте, что, по словам специалистов, говорит о том, что процесс бальзамирования использовался достаточно широко.
Как говорит другой автор исследования Стивен Бакли (Stephen Buckley) в пресс-релизе Университета Йорка, работа предоставляет первые доказательства более широкого географического использования рецептов бальзамирования, а также первые научные доказательства использования бальзамирования для создания доисторической египетской мумии.
"Кроме того, этот состав содержал антибактериальные компоненты в тех же пропорциях, что и те в более поздней "истинной" мумификации", — добавляет учёный. Таким образом, заключает автор работы, находки показывают, как люди бальзамировали тела до периода классической мумификации, которая станет одним из центральных и знаковых столпов древнеегипетской культуры.
Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Archaeological Science.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали об обнаружении в Египте "мастерской мумий". Кроме того, учёные находили у египетских мумий древнейшие татуировки с изображением рогатых животных, и опасных паразитов в печени.
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