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16 августа 201814:44

Российский самолет со 180 пассажирами экстренно сел в Анталье

EPA

Пассажирский самолет авиакомпании "Северный ветер", совершавший рейс из Туниса в Ростов-на-Дону, сел на запасной аэродром в турецкой Анталье, передает РИА Новости.

По информации пресс-службы ростовского аэропорта, Boeing-737-800 из Монастира в Тунисе летел в Ростов-на-Дону, но совершил экстренную посадку в Анталье, на запасном аэродроме​​​. На рейсе N4-1768 находится 180 пассажиров. Причины экстренной посадки уточняются.

Согласно онлайн-табло ростовского аэропорта Платов, рейс задерживается по причине подготовки. По расписанию самолет должен был прилететь в 11:40, ожидаемое время прилета — 18:00.

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