Боец UFC Волков: соглашение между М-1 и UFC повысит имидж российского ММА

Российский боец UFC Александр Волков прокомментировал подписание соглашения между организацией М-1 и UFC. По его мнению, благодаря этому теперь имидж российского ММА в мире будет приобретать более положительные характеристики.

"Я сам выходец из М-1 и считаю, что организация совершила грамотный ход, официально разрешив своим чемпионам выступать в UFC. Уже сейчас можно сказать, что дорога в М-1 будет пользоваться у молодых бойцов большим спросом, а престиж чемпионского пояса М-1 вырастет. Большинство перспективных российских спортсменов, которые сейчас на хорошем счету у UFC, раньше выступали в М-1".

"В целом, соглашение положительно сказывается на подъеме имиджа российского ММА в мире, давно ставшего кузницей талантов для престижного промоушена. Главный плюс этого соглашения в том, что юридически чемпиону М-1 станет проще выступать в UFC".

При этом боец отметил, что не в курсе, будет ли соглашение предусматривать возможность совмещения бойцами выступления в двух турнирах одновременно. Кроме того, он подчеркнул, что рано или поздно UFC подписала бы такое соглашение именно с российской организацией.

"Думаю, у UFC не было альтернативы, поэтому они и подписали договор с М-1, которая достаточно давно зарекомендовала себя, как первая организация, стабильно проводящая бои за пределами России. За рубежом этот промоушен давно знают еще по выступлениям в нем Федора Емельяненко. М-1 работает не только на российского зрителя, но и вещает на Америку и Китай. Все это также повлияло на выбор UFC".

Напомним, что Александр Волков проведёт бой против Деррека Льюиса 6 октября на турнире UFC в Лас-Вегасе перед главным боем Макгрегор — Нурмагомедов.