Серебренников: мой Год театра уже прошел под домашним арестом

Мосгорсуд оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 сентября, сообщает ТАСС. Режиссера обвиняют в хищении средств, выделенных на проект "Платформа".

Серебренников в очередной раз заявил о своей невиновности. Он напомнил, что под домашним арестом находится уже год.

"Следующий год в России объявлен Годом театра, но я уже год под домашним арестом — у меня свой год театра", — сказал режиссер, подчеркнув, что за это время следствие не нашло никаких доказательств его вины.

По версии следствия, Серебренников и еще несколько обвиняемых похитили 133 миллиона рублей из бюджетных средств, выделенных на развитие современного искусства в рамках проекта "Платформа".