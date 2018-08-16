Экс-телеведущий программы о ремонте в порыве ярости обстрелял безработного соседа

Алексей Самсонов — бывший ведущий телеканала РЕН задержан за то, что на шоссе Энтузиастов обстрелял из травматического оружия безработного соседа.

Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ночью 15 полицейские обнаружили безработного мужчину с проникающим ранением головы, переломом лобной кости и множественными повреждениями живота и груди. Подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия.

В полицейском главке столицы сообщили, что это 44-летний Алексей Самсонов. Как сообщает StarHit, бывший телеведущий программы "Ремонт по-честному" не смог совладать с яростью во время ссоры с соседом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. Потерпевший доставлен в больницу.

Алексей Самсонов после того, как прекратил работу на телеканале РЕН, вел собственный канал на YouTube.