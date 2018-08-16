Крым и Турцию свяжет паромный поток

Уже в ближайшие три месяца из порта Керчи к турецкому берегу отправится первый грузовой паром. Пассажирское сообщение заработает в следующем году.

В настоящее время идёт подбор порта на берегу Турции, в который будет наиболее оптимально направлять грузовые потоки. О планах возобновить сообщение, которое четверть века бесперебойно функционировало, рассказал руководитель "Крымских морских портов" Алексей Волков.

С точки зрения логистики, выгода от такого маршрута очевидна. Тем более, что после открытия Крымского моста сроки доставки грузов в центральные регионы России ещё значительнее сократятся.

А ведь и до строительства моста фуры с турецкими грузами регулярно шли в Россию и на Украину через полуостров. Уже тогда это считалось экономически оправданным.

Крымчане готовы отгружать в Турцию свою мясную продукцию, получая обратно грузы с фруктами и овощами.

Что же касается пассажирских перевозок, то ориентир в первую очередь на туристов.

И тут, как ни странно, ждут в первую очередь туристов из Турции, которые всегда ценили курортные возможности Крыма, а в условиях стремительно развивающейся инфраструктуры на полуострове, такой интерес должен только вырасти.

Впрочем, и российские отдыхающие со своим личным автотранспортом вполне могут заинтересоваться паромным сообщением. Перспектива попасть на южный берег Турции на собственном автомобиле может заинтересовать многих путешественников.