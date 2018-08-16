Пытавшихся устроить взрыв в Петербурге убийц задержали благодаря камерам наблюдения

Подъездные камеры помогли задержать подозреваемых в жестоком убийстве 51-летних брата и сестры в Санкт-Петербурге — лица довольных злоумышленников не раз крупно попали в кадр.

Преступление было совершено вечером 13 августа в доме на Загребском проспекте. Первыми на место прибыли спасатели, поскольку в квартире бушевал пожар. Позже к делу подключились полицейские — в помещении были обнаружены тела мужчины и женщины с колото-резанными ранами. По данным следствия, с близнецами расправились двое грабителей, которые вынесли из квартиры телевизор и ювелирные украшения, а в довершение открыли газовые конфорки и скрылись.

Взрыва, как рассчитывали злоумышленники, не произошло, но квартира сильно пострадала от огня. Спустя три дня подозреваемых задержали: одного — в Северной столице, другого — в Курской области. Выйти на их след правоохранителям помогли записи с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение молодых людей.