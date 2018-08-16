Матчи чемпионата Испании будут проводиться в Северной Америке

Руководители Ла Лиги заключили договор с агентством Relevent сроком на 15 лет с целью продвижения испанского футбольного чемпионата в США и Канаде. По одному из условий соглашения отдельные поединки соревнования будут проводиться в Северной Америке.

По планам обеих сторон, также заключенный договор должен помочь повысить зрительский интерес к футболу у американцев и канадцев уже к 2026 году, сообщает ТАСС. Именно в этом году в Канаде, Соединенных Штатах и Мексике пройдет футбольный чемпионат мира.

Отметим, что матчи Примеры, как еще называют высший дивизион испанского футбола, впервые за 89 лет будут сыграны за пределами страны. Игры будут переезжать из Испании за океан с нового сезона.