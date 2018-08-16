В колонии под Рыбинском заключенный покончил с собой, еще двое симулировали суицид

В колонии номер 2 Рыбинске один из заключенных покончил с собой – его обнаружили 15 августа, реанимационные мероприятия не помогли, передает "Интерфакс" со ссылкой на УФСИН по Ярославской области. В ведомстве отметили, что следов насилия на теле заключенного не обнаружено.

Еще двое осужденных той же колонии симулировали суицид, в УФСИН назвали это актом демонстративно-шантажного характера. Госпитализация этим заключенным не потребовалась, с ними работает психолог.

По факту происшествий проводится проверка, на место выехал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.