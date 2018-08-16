Российский фрегат впервые уничтожил морскую цель ракетным комплексом "Калибр"

Российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые применил ракетный комплекс "Калибр" против надводной цели. Стрельба проводилась на одном из полигонов в Черном море. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны, ракета попала в мишень, которая находилась в 80 километрах от фрегата, пишет агентство "Интерфакс".

Стоит отметить, что боевое крещение "Адмирал Григорович" прошел еще в 2016 году. Тогда он запускал "Калибры" по важным объектам террористов в Сирии. В 2017 году фрегат снова пришел в Средиземное море. Вместе с аналогичным кораблем "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар" он обстрелял радикальных исламистов крылатыми ракетами. Целями для удара стали командные пункты и склады с оружием боевиков в провинции Хама.

"Адмирал Григорович" – это фрегат проекта 11356. Водоизмещение свыше 3600 тонн, длина – около 124 метров, ширина – чуть больше 15 метров. Экипаж – 193 человека.

Основное вооружение фрегата: 8 пусковых установок универсальных ракет "Калибр", 100-миллиметровая артиллерийская установка А190, два торпедных аппарата и реактивный бомбомет РБУ-6000. Оборонительные системы корабля – это зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" и пара зенитных ракетно-артиллерийских "Каштанов".