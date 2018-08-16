Российский самолет вынужденно сел в Анталье из-за неисправности

Причиной экстренной посадки российского самолета в Анталье стала техническая неисправность.

Boeing-737-800 авиакомпании "Северный ветер" летел из тунисского Монастира в Ростов-на-Дону. На его борту находились 164 пассажира.

Представители аэропорта Антальи подтвердили ТАСС информацию о технической неисправности борта. Однако они не стали рассказывать подробности о характере неисправности, сославшись на "определенные обстоятельства".

Как сообщили РИА Новости в ростовском аэропорту​​​, сейчас пассажиры ждут новый борт, чтобы продолжить полет. В генконсульстве РФ в Анталье также подтвердили, что пассажиры в настоящее время ожидают предоставления нового самолета.

Согласно онлайн-табло ростовского аэропорта, рейс N4-1768 задерживается. Он должен был прилететь в 11:40 по местному времени. Сейчас ожидаемое время прилета — 18:00.