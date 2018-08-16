Появилось видео смертельного ДТП с участием восьми машин в Подмосковье

Один человек погиб, четверо попали в больницу в результате столкновения фуры с фургоном и шестью легковыми автомобилями в Подмосковье. ДТП произошло еще утром 11 августа, однако запись с камеры регистратора появилась только на этой неделе.

Виновником аварии на 318 километре трассы А-108 ("Большая бетонка"), как свидетельствуют кадры, стал водитель фуры: в окрестностях Ступина тяжелая машина на полном ходу протаранила и снесла с дороги "Газель" и еще шесть легковушек, после чего уехала с места.

Жертвой ДТП стал 51-летний владелец "Приоры", еще шесть человек получили травмы, но двое из них отказались от госпитализации.

Белый кроссовер после аварии завалился на бок, грузовая "Газель" врезалась в дерево, еще одну легковушку развернуло посреди дороги. Все автомобили получили серьезные повреждения.

Водителя фуры спустя несколько часов задержали, информации о том, что же стало причиной аварии — сон за рулем или отказавшие тормоза, — не поступало.

За месяц до этого все в том же Ступинском районе произошло массовое ДТП с участием шести машин, в том числе фур.