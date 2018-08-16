Украинский чиновник заявил, что Конан-варвар жил в Николаевской области

После того, как археологи подняли со дна Черного моря античный сосуд, украинский чиновник — глава Николаевской области Алексей Савченко в интервью местному телеканалу Inshe.tv высказал мнение, что это может быть находка из тех времен, "когда был Конан".

"Вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом", — сказал чиновник. Он также добавил, что Николаевская область после этой находки еще "много-много" чего сможет показать миру.

Конан-варвар – персонаж фэнтези, придуманный в 1930-х годах американским писателем Робертом Говардом, напоминает РИА Новости. В 1982 году на экраны вышел одноименный фильм, главную роль в котором сыграл Арнольд Шварценеггер.