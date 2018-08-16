В Петербурге мотоциклисту грузовик чуть не переехал голову. Видео

На проспекте Народного ополчения в Санкт-Петербурге мотоциклист чуть было не лишился головы после того, как упал со своего двухколесного транспортного средства под колеса грузовику: авария произошла вчера вечером, 15 августа.

Мотоциклист, видя, что перед ним тормозит автомобиль, решил схитрить и проехать между рядами машин. Однако молодой человек не смог справиться с управлением, задел легковушку и упал прямо под колеса двигавшегося слева мусоровоза.

Водитель грузовика, демонстрируя отменную реакцию, чудом успел выкрутить руль: переднее колесо тяжелой машины проехало в считанных сантиметрах от макушки мотоциклиста.

В результате аварии никто не пострадал.