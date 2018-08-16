Футболист Ханни намерен покинуть "Спартак" до закрытия трансферного окна

Бельгийский полузащитник "Спартака" Софьян Ханни выразил недовольство своим положением в московской команде и готов сменить клубную прописку еще до закрытия текущего трансферного окна. В стартовавшем сезоне футболист принял участие лишь в одном из пяти сыгранных "красно-белыми" поединке .

Кроме того, в недавнем ответном матче Лиги чемпионов против ПАОКа хавбек и вовсе не попал в заявку на игру. Как сообщает "Спорт-экспресс", смущает бельгийца и появление в "Спартаке" выступающих на аналогичной позиции двух новых игроков– вернувшегося из аренды болгарина Ивелина Попова, и Романа Еременко, с которым подписан контракт.

Напомним, что Ханни подписал контракт со "Спартаком" в январе, перейдя из бельгийского "Андерлехта". Сумма трансфера составила шесть миллионов евро, а срок соглашения рассчитан на три с половиной года.