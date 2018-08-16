Новейший военный транспортник обещают выкатить в сентябре

Новый армейский грузовой самолет Ил-112В должен покинуть сборочный цех в сентябре 2018 года. Об этом агентству РИА Новости рассказал вице-президент по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин.

Ранее пресс-служба ОАК заявила, что первый летный образец нового транспортника "поставлен под ток". Это означает, что строители начали тестировать энергосистему самолета. А в воздух Ил-112В пообещали поднять в конце этого года.

Ил-112В – это первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России. В войсках он должен заменить устаревшие Ан-26. Новый грузовик должен стать эффективнее своего предшественника на 30-40%, утверждают создатели.

Транспортник Ил-112В относится к легкому классу: на борт он может взять до 6 тонн груза, максимальная скорость – 550 километров в час.