Полузащитник "Зенита" Ригони переходит в "Аталанту"

"Зенит" согласился отпустить полузащитника Эмилиано Ригони в итальянскую "Аталанту". 25-летний аргентинец будет арендован бергамасками сроком на один год.

"Аталанта" заплатит "Зениту" миллион евро за аренду футболиста. Кроме того, итальянский клуб получит право выкупа Ригони по окончанию аренды за 15 миллионов евро. Петербуржцы приобрели аргентинца год назад у "Индепендьенте" за 10,5 миллионов.

В ближайшее время Ригони отправится в Италию для прохождения медосмотра. После чего Эмилиано будет представлен в качестве футболиста "Аталанты".