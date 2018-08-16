В лесу под Тверью ушла по грибы и пропала биолог с мировым именем

В Тверской области волонтеры ищут Ирину Александрову 1946 года рождения. Как сообщается в аккаунтах поисково-спасательного отряда "Сова" в Сети, 11 августа она покинула расположение туристического лагеря у деревни Хилово в Селижаровском районе Тверской области.

72-летняя женщина ушла по грибы и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Пропала Александрова Ирина Алексеевна (1946 г.р., Селижаровский район, Тверская область) pic.twitter.com/40ZJ3Bv2aD — Тверской ВПСО Сова (@poisktver69) 16 августа 2018 г.

Как сообщает Life, Ирина Александрова — биолог с мировым именем. Через несколько дней она должна лететь с лекцией в Канаду.