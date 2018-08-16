Продолжение беседы: Сергей Собянин рассказал о бюджете и развитии столицы

Как изменился бюджет столицы? Кто кормит Москву и кого кормит Москва? За счет чего город из должника превратился в донора? На эти вопросы мэр Сергей Собянин ответил в большом интервью Дмитрию Киселеву. Работа над проектом началась несколько месяцев назад. На странице журналиста "ВКонтакте" опубликован новый отрывок этой беседы.

Сегодня Москва сияет огнями, сверкает чистотой улиц, как ни одна другая столица мира. Это признают все, кто приезжает в наш город и кто живет в нем много лет. Вложение в благоустройство Сергей Собянин назвал самым приятным инвестиционным проектом.

"Мы не тратим, а зарабатываем. Простой пример — "Путешествие в Рождество". Новогоднее оформление позволяет создавать праздник на улицах города и привлекать огромное количество туристов", — говорит мэр.

Люди со всего мира ехали увидеть новогоднюю российскую столицу. Минувшие праздники пополнили городской бюджет почти на шесть миллиардов рублей

Темпы реконструкции города за последние несколько лет признаны уникальными. Москва их выдержала. Город по своему развитию отставал на 30 лет. Изменения, которые мы видим сегодня, будут актуальными десятилетия вперед. Туристический поток хлынул в Москву.

"Если посчитаем объемы туристического потока в 2010 году и сегодня, объем туристов увеличился почти вдвое. И сами горожане стали более активными", — продолжает Собянин.

Жители столицы теперь ждут городские праздники. Москвичи стали гулять там, где раньше можно было встретить лишь туристов и тех, кто приезжал в центр на работу.

— Когда говорят: откуда деньги на благоустройство, вы раздуваете бюджет ЖКХ! Мы говорим: мы его не раздуваем, мы его уменьшаем. Просто деньги, которые раньше "запуливали" монополистам, мы отдали на благоустройство. А монополистов отрегулировали тарифами так, чтобы они не росли по 25 процентов, как раньше.

Городской бюджет увеличился вдвое. Сейчас это почти два триллиона рублей. Раньше был менее одного триллиона.

— Но и природа этих денег, наверно, совершенно другая? Она более интеллектуально сложная?

— За этот период времени никто Москву не кормит. Наоборот, Москва является крупнейшим донором. Здесь нет нефти и газа, но есть другие, креативные виды экономики.

Тридцать процентов всех российских ученых сегодня сосредоточены в Москве. Город стал большим интонационным технопарком, в каждой корпорации которого генерируется колоссальное количество изобретений.

— Больше 30 частных технопарков, в которых работают десятки тысяч молодых ребят. И это деньги не государства — это деньги частных инвесторов. Москва помогает.

Все это — принципиально новый путь развития города, который, как показала практика, оказался единственно верным.

— Если бы мы в свое время пошли по тому варианту, по которому город развивался — в 2010 году мы имели 300 миллиардов долгов — по такому сценарию мы должны были бы иметь сегодня 600 миллиардов долгов. А мы не 600 миллиардов долгов имеем, а вкладываем 500 миллиардов в развитие города. При этом не занимая ни копейки на рынке.

За каждый вложенный в благоустройство рубль Москва получает три. Уходят в прошлое времена, когда крупный бизнес, задавив деньгами, пытался перегрузить город, исказив историческую среду. За последние годы было разорвано около тысячи инвестиционных контрактов, из-за которых город потерялся бы среди ненужных построек. При этом инвестиции в общей сложности не уменьшились, а увеличились.

Равнение на Москву берут регионы: Краснодар, Екатеринбург, Казань. Областные центры сегодня реализуют десятки интересных проектов. Москва создала тренд — возрождение позитивного имиджа российских городов.