В Индии в возрасте 93 лет умер бывший премьер Ваджпаи

Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал NDTV.

11 июня 2018 года экс-премьер был госпитализирован во Всеиндийский институт медицинских наук с заболеваниями почек и бронхов и с каждой неделей его самочувствие ухудшалось.

Действующий глава правительства Индии, Нарендра Моди, который был другом умершего, выразил соболезнования семье Ваджпаи, подчеркнув, что "его уход знаменует собой окончание эпохи" в истории Индии, ради которой он жил и работал.

Ваджпаи был главой правительства страны — с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998 года по май 2004 года. В 2000 году во время государственного визита в Индию президента России Владимира Путина была подписана историческая декларация о стратегическом партнерстве, став первым документом такого рода в отношениях между двумя странами.