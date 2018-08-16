В Подмосковье началась проверка дачных избирательных участков

Комиссия от общественного штаба смотрит, насколько они отвечают требованиям московского стандарта выборов. Первым в списке стал участок в Наро-Фоминском районе. Что показала инспекция?

Электричество, Wi-Fi, видеокамеры, принтер, факс и урны для голосования: маленький домик в самом центре дачного кооператива разместили рядом с детской площадкой, магазином и чьим-то огородом. Всего к выборам мэра оборудуют 209 таких дачных избирательных участков.

Причем располагаться они будут не только в Московской, но и в Калужской, Владимирской и Тульской областях. Чтобы проголосовать на удобном избирательном участке, необходимо подать заявление не позднее 7 сентября.

Выбирать мэра за городом сможет любой дачник с московской пропиской — или его гости. Надо только заранее подать заявление о желании проголосовать не по месту регистрации.

Стандарт дачного избирательного участка создала рабочая группа при Мосгоризбиркоме. Проконтролировать и учесть все замечания на загородных избирательных участках приехали члены общественного штаба и представители кандидатов в мэры. Выборы мэра пройдут 9 сентября — в единый день голосования.