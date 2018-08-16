Новый корпус школы в Солнцеве станет настоящим спасением для родителей

Москва активно готовится к началу учебного года: 1 сентября в столице откроются сразу пять новых школ. Одна из них, в Солнцеве, благодаря дополнительному корпусу сможет принять полтысячи новых учеников в профильные классы. Для жителей окрестных домов это настоящее спасение: раньше многим приходилось возить детей на учебу в соседние районы.

К 1 сентября все готово: строительство нового корпуса школы 1542 в Солнцеве завершили за две недели до начала учебного года. Здание рассчитано на 550 школьников. По программе уже с пятого класса здесь планируется углубленное изучение английского, а также второй язык — немецкий или испанский на выбор. Ребята, которых пригласили на экскурсию, остались в восторге.

— Мы наконец-то можем спокойно проснуться и вместо того, чтобы сидеть в пробках, встать и пешком пойти до школы.

— Я рада, что школа такая большая, просторная, и что тут будет дополнительный язык новый. В некоторых классах еще английский пять раз в неделю. Я очень хочу выучить хорошо английский и владеть им свободно.

В школе есть разделение на гуманитарные и естественно-научные классы. В кабинетах физики, химии и биологии уже установили оборудование для опытов и практических работ. К работе готова столовая. Физкультурный зал наполнили спортивным инвентарем. Полностью укомплектован и медицинский блок, включающий процедурный и прививочный кабинеты, а также помещение дежурного врача.

"Современная, оборудованная всем необходимым для учебы, занятий спортом, воспитания. Так что в Солнцеве стало на одну школу больше", — говорит посетивший учебное заведение мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже смонтировали мебель в кабинете для уроков по домоводству — осталось только установить швейные машины. Будет в школе и класс робототехники.

"Родители и дети по улице Авиаторов, дом 5, шесть домов, и также новый строящийся микрорайон "Лучи": дети из этих микрорайонов идут к нам в школу и ждали, когда сдадут именно этот школьный корпус", — говорит заместитель директора школы 1542 по содержанию образования Анна Кукушкина.

Количество учеников школы после ввода нового корпуса составит почти 5000 человек.