Трамп: деньги текут рекой в наш драгоценный доллар

Это редко бывало в прошлом, отметил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. "Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар", — пояснил он.

При этом американская экономика, по мнению Трампа, в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было, а прибыли компаний выше, чем когда-либо еще. Президент Соединенных Штатов добавил, что в его стране низкая инфляция и бизнесмены настроены оптимистично.

Доллар в середине августа 2018 года демонстрирует рост. Его курс выше, чем за все предыдущие 14 месяцев. Правда, за время Трампа доллар провел к евро и иене. И хотя американская экономика растет, заявления американского президента о хорошем состоянии экономики слегка преувеличены: темпы роста экономики США в последние годы далеки от рекордов.

Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers!