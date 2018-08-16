Трамп: деньги текут рекой в наш драгоценный доллар
Это редко бывало в прошлом, отметил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. "Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар", — пояснил он.
При этом американская экономика, по мнению Трампа, в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было, а прибыли компаний выше, чем когда-либо еще. Президент Соединенных Штатов добавил, что в его стране низкая инфляция и бизнесмены настроены оптимистично.
Доллар в середине августа 2018 года демонстрирует рост. Его курс выше, чем за все предыдущие 14 месяцев. Правда, за время Трампа доллар провел к евро и иене. И хотя американская экономика растет, заявления американского президента о хорошем состоянии экономики слегка преувеличены: темпы роста экономики США в последние годы далеки от рекордов.
Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2018 г.
Прав однозначно трамп лишь в том, что прибыли американских корпораций сейчас рекордно высоки в историческом масштабе. В частности, капитализация Apple в августе составила 1 триллион долларов. Это рекорд и для самой компании и для всех компаний мира. Компания, сооснователем которой был Стив Джобс, первой в мире пробила триллионную высоту по капитализации. В планах компании – выпуск собственного автомобиля, совершенствование технологий виртуальной и добавленной реальности. Это позволит Apple удвоить свою капитализацию к 2025 году.
Пока же Дональд Трамп активно развернул торговые войны. В частности повысил пошлины на импорт стали и алюминия. Эти действия привели к существенному снижению турецкой лиры. В результате президент Турции вынужден был ввести ответные меры — были повышены более чем на 100% пошлины на американские автомобили и электронику. Еще один фронт американской торговой войны — Китай, европейский страны, Канада и Россия.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ту-22М3М представили публике
- Бывшего генерала СК приговорили к 5,5 года колонии
-
Российские футболисты взлетели в рейтинге ФИФА
- Никаких гей-парадов: власти Новоульяновска не решились войти в историю
- Адвокаты Януковича подрались с полицией в киевском суде
Самое читаемое
-
Телеканал France 2 признался, что солгал в сюжете о Путине и тиграх
- Два самолета столкнулись крыльями в аэропорту. Видео
- Турист утонул в яме, которую сам вырыл на песчаном пляже
- У меня папа полиционер: подростки напали на беременную женщину
- Актриса Коньшина рассказала, что увидела во время смерти
Авто.Вести.Ru
-
В России появился по-настоящему крутой бензин
- В Швеции за ночь сожгли более 100 машин (видео)
- Тест-драйв экспедиционного УАЗ Patriot (видео!)
- Инспекторов скандального Кущевского поста ДПС наказали (но не строго)
- В России подорожали три модели Toyota (включая Camry!)
Экономика
-
Чем грозит снятие Трампом ограничений на кибероружие?
- Турция вслед за Россией избавляется от долларов
- Может ли ЦБ РФ снова начать повышать ставки?
- Нефть: насколько сильным будет падение?
- Ядерное оружие для Германии: что скрывается за этой инициативой?
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как есть курицу и не отравиться: полезные советы
- 6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем
- Говорят ученые: улучшить сексуальную жизнь поможет фиолетовая спальня
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
Вести в 20.00
-
Чувство юмора не покидало Успенского до последнего
- Скандал в Пенсильвании: педофилами оказались священники
- 39 погибших: кто виновен в обрушении моста в Генуе
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
Сергей Собянин рассказал о бюджете и развитии столицы
- Москва оказалась в хвосте уходящего циклона
- В московских роддомах начали выдавать свидетельства о рождении ребенка
- В Подмосковье началась проверка дачных избирательных участков
- Подмосковные пенсионеры смогут бесплатно пользоваться транспортом в столице
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Живые дрожжи превратили в дозиметр
- Инженеры создали искусственную древесину, которой не страшен огонь
- Новая суперскользкая упаковка сократит пищевые отходы
- Астрономы впервые наблюдали выброс вещества из короны другой звезды
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки