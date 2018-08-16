Трамп: деньги текут рекой в наш драгоценный доллар

Это редко бывало в прошлом, отметил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. "Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар", — пояснил он.

При этом американская экономика, по мнению Трампа, в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было, а прибыли компаний выше, чем когда-либо еще. Президент Соединенных Штатов добавил, что в его стране низкая инфляция и бизнесмены настроены оптимистично.

Доллар в середине августа 2018 года демонстрирует рост. Его курс выше, чем за все предыдущие 14 месяцев. Правда, за время Трампа доллар провел к евро и иене. И хотя американская экономика растет, заявления американского президента о хорошем состоянии экономики слегка преувеличены: темпы роста экономики США в последние годы далеки от рекордов.

Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2018 г.

Прав однозначно трамп лишь в том, что прибыли американских корпораций сейчас рекордно высоки в историческом масштабе. В частности, капитализация Apple в августе составила 1 триллион долларов. Это рекорд и для самой компании и для всех компаний мира. Компания, сооснователем которой был Стив Джобс, первой в мире пробила триллионную высоту по капитализации. В планах компании – выпуск собственного автомобиля, совершенствование технологий виртуальной и добавленной реальности. Это позволит Apple удвоить свою капитализацию к 2025 году.

Пока же Дональд Трамп активно развернул торговые войны. В частности повысил пошлины на импорт стали и алюминия. Эти действия привели к существенному снижению турецкой лиры. В результате президент Турции вынужден был ввести ответные меры — были повышены более чем на 100% пошлины на американские автомобили и электронику. Еще один фронт американской торговой войны — Китай, европейский страны, Канада и Россия.