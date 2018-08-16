Арестован мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

Мэр Оренбурга Евгений Арапов арестован на два месяца. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Сам обвиняемый просил заключить его под домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья и наличие несовершеннолетних детей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца ​во избежание сокрытия обвиняемого от следствия​.

Мэр Оренбурга был задержан накануне по подозрению в получении взятки в 600 тысяч рублей. По версии следствия, Евгений Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, получил от гендиректора коммерческой организации эту сумму за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

Обязанности мэра Оренбурга в настоящее время исполняет его первый заместитель Сергей Николаев.

"Единая Россия" на время следствия приостановила членство Евгения Арапова в партии.