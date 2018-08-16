Украина угрожает России "кровавым ответом"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак пригрозил России "кровавым" ответом.

Как передает РИА Новости, об этом чиновник заявил в интервью порталу "Апостроф", подчеркнув, что еще два года назад заявлял о том, что Москва готовит наступление на Украину, которое принесет Киеву множество потерь.

"Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью", — заявил Грымчак, отметив, что в настоящее время вооруженные силы Украины оснащены куда лучше, чем раньше и моральный климат в армии сильно улучшился.

Между тем, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в октябре 2017 года проинформировал общественность о том, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли или были ранены по причинам, не связанным с боевыми действиями в Донбассе. Министр обороны страны Степан Полторак объяснил данные потери употреблением алкоголя, несчастными случаями и болезнями.

В июле 2018 года депутат Верховной рады Андрей Билецкий сообщил о катастрофической ситуации с вооружением армии Украины, отметив, что износ оружия, оставшегося с советских времен близок к критическому уровню, а необходимая техника не производится из-за коррупции.