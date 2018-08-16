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Три сестры зарезали родного отца 52 минуты назад
Мать сестер Хачатурян показала снимки, которыми девочки не делились в соцсетях
Совсем не гламурная фотосессия: мать трех сестер Хачатурян, обвиняемых в жестоком убийстве собственного отца, показала жуткие кадры насилия над дочерьми. Кровоподтеки, синяки и ссадины — это те снимки, которыми девушки не делились с подписчиками в социальных сетях. Так что же на самом деле происходило в доме семьи Хачатурян?
Неожиданный выпад в спину, удар по голове и хук в подбородок – шокирующие доказательства излюбленных методов воспитания в семье Михаила Хачатуряна. Эти жуткие снимки одна из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, якобы успела отправить маме с мобильника, прежде чем его изъяли следователи. Адвокаты уверены, что подобных доказательств девушки могут предоставить гораздо больше, даже несмотря на то, что Хачатурян старался бить их так, чтобы не оставлять следов.
Большинство тех, кто был близко знаком с Хачатуряном, не скрывают: мужчина часто вел себя, словно криминальный авторитет старой закалки.
Презентабельная иномарка с красивым госномером до сих пор стоит на парковке у автосервиса — опечатанной. По некоторым данным, она служила Михаилу Хачатуряну офисом на колесах, якобы в ее салоне он день за днем принимал местных бизнесменов для решения неких вопросов.
Какие именно вопросы, можно судить по арсеналу, который изъяли из машины. Вооруженный до зубов мужчина, по слухам, держал в страхе всех соседей, а родных заставлял называть себя исключительно паханом. Про Хачатуряна говорят, что он зверски избивал всех домочадцев. Выгнал из дома жену, затем чуть не убил и выставил за порог сына.
Так три школьницы остались один на один с извергом. Родной отец превратился для них в рабовладельца: не пускал в школу, измывался, а напившись, делал с дочерьми такое, после чего одна из них наглоталась таблеток, пытаясь свести счеты с жизнью.
Но ни бесконечные прогулы, ни даже неудавшийся суицид девушки, которая провела несколько дней в коме, почему-то не стали сигналом для сотрудников опеки. Итог — ужасная развязка, в которой теперь разбираются следователи. Сами сестры Хачатурян разделены по трем камерам следственного изолятора.
Следствие считает, что в квартире произошло заранее спланированное хладнокровное убийство — девушки напали на отца, когда тот спал. Однако, к этой версии по-прежнему много вопросов.
Судя по кадрам с видеокамер, хладнокровием на лице девушки и не пахнет. Она мечется по лестничной клетке и никак не может придумать, что именно теперь делать. Не исключено, что, перепугавшись, сестры действительно попытались каким-то образом скрыть улики, чем в итоге только навлекли на себя лишние неприятности. Защита тем временем продолжает настаивать: инцидент имеет все признаки самообороны, да и за нож кто-то из девушек мог схватиться в результате аффекта. Чтобы проверить эту версию, следователи должны будут провести судебно-психиатрическую экспертизу.
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