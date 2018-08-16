Понтус Вернблум подписал контракт с ПАОКом

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум подписал контракт с греческим ПАОКом. Соглашение рассчитано на три года. Вернблум сможет сыграть в раунде плей-офф Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой".

ПАОКу удалось добиться согласия шведа после того, как футболисту увеличили зарплату. Вернблум будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год. После некоторой паузы Понтус согласился перейти в клуб из города Салоники.

Понтус Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 годы. По окончанию прошлого сезона швед покинул армейский клуб и стал свободным агентом. За футболиста боролись турецкий "Галатасаоай" и греческий ПАОК.