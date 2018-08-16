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16 августа 201817:55 Кирилл Попов

На востоке Москвы мужчина расстрелял родителей жены

В Москве теща ценой своей жизни спасла от пули собственную дочь. Семейная драма в Москве закончилась перестрелкой и двумя погибшими. Ревнивый муж с ружьем наготове встретил свою супругу на пороге собственной квартиры. На разговор по душам приехала и теща с тестем. Но продуктивный диалог не состоялся.

Ранним утром жильцов многоквартирного дома разбудила череда громких хлопков. Люди приняли их за взрывы. Но оказалось, что в квартире на седьмом этаже мужчина устроил пальбу. Целью стрелявшего — 40-летнего Дмитрия Худакова — была собственная супруга Марина. По словам очевидцев, несколько дней назад между ними произошла ссора. Женщина забрала детей и уехала к родителям, а этим злополучным утром вернулась, чтобы поговорить с мужем.

Провести беседу с Дмитрием, кроме Марины, собирались тесть и теща. На кадрах, сделанных за несколько минут до выстрелов, видно, как все они заходят в подъезд. Но хозяин квартиры, видимо, не был настроен на разговор. Родственников он встретил с заряженным помповым ружьем. "Раза три где-то было подряд, потом с перерывом 2-3 минуты — еще один, — рассказывают соседи. — И в промежутке этих выстрелов крик женщины я слышал".

Судя по кадрам, сделанным внутри квартиры, семейная драма развернулась прямо у порога: пятна крови у входной двери, на зеркале в коридоре — три пулевых отверстия. По версии следствия, мужчина направил ствол в сторону жены, но родители спрятали дочь за собой. Тогда Дмитрий застрелил тещу и ранил тестя. Марине удалось убежать. А через минуту раздался еще один выстрел.

"В результате полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, тесть доставлен в больницу, ему доказывается вся необходимая медицинская помощь, — констатировали в полиции. — После произошедшего нападавший покончил жизнь самоубийством".

Соседи недоумевают, что легло в основу этой кровавой драмы. Говорят, всегда вежливые и приветливые Дмитрий и Марина казались счастливой парой. Они были женаты 7 лет. Воспитывали двух мальчиков. Впрочем, по словам все тех же соседей, в последнее время глава семейства стал часто пропадать на работе, а за несколько дней до трагедии якобы стал сильно злоупотреблять алкоголем. Возможно, это и стало причиной ссоры, которая привела к убийству.

Знакомые семьи сейчас строят догадки. Сама супруга стрелявшего — в шоковом состоянии. Во время следственно-оперативных мероприятий она находилась рядом со злополучным подъездом в окружении близких и друзей. Все подробности и обстоятельства трагедии на улице Хабаровской предстоит выяснить следователям. К допросу супруги стрелявшего они приступят уже в ближайшее время. А вот поговорить с тестем, они, видимо, смогут нескоро: мужчина находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. По факту убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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