Netflix обвинили в распространении детского порно

Представители американского Родительского совета по телевидению (Parents Television Council) подали жалобу в дирекцию стриминг-сервиса Netflix, требуя убрать из каталога компании фильм "Желание" (Desire) Диего Каплана. Обеспокоенные зрители считают, что в картине содержатся сцены с детским порно, сообщает Hollywood Reporter.

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В фильме Каплана зрителей смутила сцена, в которой девятилетняя девочка смотрит по телевизору фильм про ковбоев. Во время просмотра малышка "занимается сексом с самой собой". При этом за ней пристально наблюдает сидящая рядом ровесница.

Режиссер "Желания" отметил, что знал о возможном неоднозначном восприятии этого эпизода, поэтому подготовил развернутый комментарий.

По словам Каплана, на всех съемках с участием девочек присутствовали их родители. Это подтверждается в фильме о "Желании" под названием "Making of", в котором режиссер подробно объясняет суть скандального эпизода. Также автор картины отметил, что при работе над "Желанием" юные актрисы не контактировали ни с кем, кроме педагога по детскому актерскому мастерству.

"Девочки не понимали, что именно делают. Они просто заучили движения, которые им показал педагог. В фильм же юная героиня копирует движения актеров на экране. Каждый понимает эту сцену в силу своей испорченности", — добавил Каплан.

Дирекция Netflix пока не прокомментировала поступившую ей жалобу, однако вышедший в конце 2017 года "Желание" в настоящий момент недоступен на сайте сервиса.