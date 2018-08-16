Мальчик выпал из окна детского сада в Астрахани

Воспитанник одного из астраханских детских садов получил травму бедра, выпав из окна дошкольного учреждения. Сотрудники решили не обнародовать этот факт, предложив родителям ребенка другую версию произошедшего. Запись с камеры наблюдения все расставила по своим местам.

Мама четырехлетнего мальчика до последнего была уверена, что ее сын споткнулся и упал с лестницы. На деле, как свидетельствуют обнародованные СКР кадры, ребенок в отсутствие воспитательницы забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, но та не выдержала напора и выпала, а вместе с ней и юный исследователь.

Мальчик упал с высоты около двух метров и с большим трудом смог подняться на ноги. На помощь ему тут же бросились сотрудники сада.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям руководства и работников детского сада", — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в Астрахани вспыхнул скандал из-за обращения сотрудников частных яслей с воспитанниками — им связывали руки перед тихим часом. А месяцем ранее в Вологде полуторагодовалый мальчик совершил побег из детского сада, причем нашли его не воспитатели, а прохожие.