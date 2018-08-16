Величайшая певица в истории Арета Франклин умерла в Детройте от рака
В своем доме в Детройте на 77-м году ушла из жизни Арета Франклин, сообщает AP.
Publicist for Aretha Franklin says the Queen of Soul died Thursday at her home in Detroit. https://t.co/EEqRxODtPo— The Associated Press (@AP) 16 августа 2018 г.
Она стала первой женщиной, имя которой в 1987 году появилось в Зале славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone назвал Франклин величайшей певицей в истории.
"Королева соула" — выдающаяся джазовая певица в последние годы сильно болела.
В 2010 году у нее диагностировали рак. На днях из окружения певицы уже приходили сообщения о том, что Франклин при смерти.
Вес ее был в последнее время около 40 килограммов – Арета просто "таяла" на глазах, писали западные журналисты. 13 августа Бейонсе и Джей-Зи посвятили ей свой совместный концерт.
У Ареты Франклин вышло почти полсотни альбомов. Первый (The Gospel Soul of Aretha Franklin) в 1956 году, а последний (Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics) в 2014-м. Последний раз, по сообщениям западных СМИ, легенда джаза выходила на сцену в 2017 году.
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