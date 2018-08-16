Более десяти человек утонули в водопаде во время празднования Дня независимости Индии

Вчера, 15 августа, граждане Индии отмечали День независимости своей страны. Многие из них выбрались со своими семьями на пикники. Так поступили некоторые жители и гости деревни Мохана, отправившись на живописный водопад Султангарх на реке Парвати, известный тем, что в его верховьях можно лежать в теплой воде.

Из-за ливня, произошедшего выше по течению реки, уровень воды резко и внезапно поднялся, и около полутора десятка отдыхающих были смыты бурным потоком: двоих выловили местные жители, остальные пока не найдены.

На каменных островках, окруженных бушующей водой, оказались еще около 40 туристов и местных жителей. Ближе к ночи их спасли с помощью вертолета и крепких веревок, после того, как они провели по пояс в воде несколько часов.

В результате инцидента более десяти человек пропали без вести. Предполагается, что они утонули.