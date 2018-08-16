Старт чемпионата Италии по футболу будет отложен из-за трагедии в Генуе

Старт итальянской Серии А, намеченный на 18 августа, будет перенесен в связи с объявленным в стране трауром по жертвам трагедии в Генуе. Обрушение моста Моранди привело к гибели 39 человек.

На субботу намечены похороны жертв трагедии, и руководство Серии А сочла неуместным проводить в этот день футбольные матчи. Поэтому матчи первого тура чемпионата Италии будут перенесены на более поздний срок.

Инициаторами переноса выступили генуэзские клубы "Сампдории" и "Дженоа". Их поддержали остальные участники Серии А. Официальное решение будет озвучено в четверг вечером.