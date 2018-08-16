Взрыв на шахте в Ростовской области: есть погибший

Двое горнорабочих пострадали, один скончался в результате детонации взрывчатых веществ во время работ в шахте в Ростовской

области.

Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах, отметив, что трагедия случилась в городе Зверево на шахте "Обуховская".

Собеседник агентства отметил, что шахта продолжает работу в обычном режиме.

"Обуховская" была сдана в эксплуатацию 28 декабря 1978 году с производственной мощностью 3,0 миллиона тонн угля в год.

ОАО "Шахтоуправление "Обуховская" входит в группу шахт компании ЗАО УК "Гуковуголь" (входит, в свою очередь, в ЗАО УК "Русский Уголь"). В июле 2012 ОАО "Шахтоуправление "Обуховская" (шахту и обогатительную фабрику) купила украинская компания ДТЭК.