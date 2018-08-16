16 августа 201818:40
10 тысяч за эксклюзив: житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта
Житель Якутии Владимир Аммосов выставил на продажу эксклюзивный головной убор за 10 тысяч долларов. Он утверждает, что шапка сделана ни много ни мало из шерсти мамонта! Продавец рассказал журналистам, что материал он приобрел у родственника.
И к своему товару даже прилагает сертификат подлинности, подписанный заведующим Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета, сообщает телеканал "Россия 24". Стоит отметить, что большое количество останков мамонтов, вымерших 4 тысячи лет назад, сейчас действительно находят в Якутии. И подобный промысел законом не регулируется. И уж тем более нет состава преступления в изготовлении и продаже подобных изделий.
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