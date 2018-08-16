Молодая мама покусала хозяина собаки из-за отсутствующего намордника

Многочисленными ссадинами, синяками и даже укусами закончился спор хозяев собаки с молодой мамой в Астрахани, сообщает газета "Волга". А разгорелся он из-за отсутствия намордника у американского стаффордширского терьера.

Переросшая в драку словесная перепалка произошла около восьми часов вечера в минувший вторник, 14 августа, в Кировском районе города. Прогуливавшаяся с ребенком и своей матерью женщина сделала замечание владельцам пса, но те указали на поводок и гарантировали, что животное совершенно безопасно. Прийти к взаимопониманию сторонам не удалось, напротив, конфликт перешел в силовую фазу.

"После драки у меня вырванный клок, разбита губа и порвана обувь. У парня разбит дорогой телефон и, не поверите, укусы на руках! Множественные укусы от мамы этой девушки!" — рассказала Ксения, упиравшая на то, что драку начала именно мама ребенка.

Анна, ставшая очевидцем противостояния, отметила, что пара выгуливала пса рядом с детской площадкой и ребенок его действительно испугался. "Со стороны несовершеннолетней собачницы посыпались оскорбления нецензурной бранью в сторону ребенка, а потом и матери ребенка, мама ребенка, соответственно, ответила приблизительно тем же", — описала она ход событий.

В дело вмешались полицейские, любопытно же другое: всё это время стаффордширский терьер сидел в стороне и спокойно наблюдал за происходящим.