Пара российских стратегов впервые приземлилась на Чукотке

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые в истории приземлились на аэродроме Анадырь. Посадка – это часть больших тактических учений дальней авиации России. Также в рамках маневров самолеты пролетели 7 тысяч километров от аэродрома базирования до Чукотки, нанесли удары по наземным целям на полигоне в Республике Коми и дозаправились в воздухе.

Всего в тренировке принимали участие 10 боевых машин. Это не только Ту-160, но и ракетоносцы Ту-95МС, и летающие танкеры Ил-78, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Ту-160 – это крупнейший боевой самолет в мире. Его вес может достигать 275 тонн, максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а воздухе он способен провести до суток.

Сейчас идет разработка новой модификации. Как говорят разработчики, Ту-160М будет на 60% эффективнее базового самолета. Помимо этого, боевые машины состоят полностью из отечественных комплектующих. Специально для строительства новых ракетоносцев на Казанском заводе проводится масштабная модернизация производства.