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Скончался Эдуард Успенский 1 час назад
16 августа 201818:24
Успенского похоронят на "аллее актеров" Троекуровского кладбища
Семья писателя Эдуарда Успенского планирует его похоронить на 21-м участке Троекуровского кладбища рядом с режиссером Дмитрием Брусникиным.
Как передает ТАСС, об этом рассказал источник, близкий к семье писателя.
Данный участок кладбища именуется "аллеей актеров", там погребены видные деятели искусств, в частности, артист Георгий Тараторкин, кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Наталья Крачковская и другие.
Похороны состоятся 18 августа в 14:30 мск.
Писатель и сценарист Эдуард Успенский, автор книг "Крокодил Гена и его друзья" и "Дядя Федор, пес и кот" и ряда других, скончался 14 августа в Москве от онкологического заболевания на 81-м году жизни.
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