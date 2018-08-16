Формант Кубка Дэвиса будет изменен

Кубок Дэвиса, главный теннисный турнир для мужских сборных изменит свой формат. За перемены проголосовали две три участников заседания Международной федерации тенниса ITF.

Существующий уже 118 лет формат Кубка Дэвиса будет изменен. Все матч будут проходить в течении одной недели в ноябре. В групповом турнире будут принимать участие 16 команд. Восемь сильнейших сборных продолжат борьбу в плей-офф, а вторая восьмерка сыграет в переходном турнире с сильнейшими сборными группы I. Каждый матч будет состоять из двух одиночных поединков и парной комбинации. Все встречи будут играться в формате трех сетов.

Изменения не вызвали единогласной поддержки. "Реформа Кубка Дэвиса, изменение формата проведения — это вопрос спорный и дискуссионный.- В любом случае, на данный момент мы не обладаем достаточным количеством информации. Ждем в ближайшее время документы, которые будем изучать и анализировать", — заявил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Еще резче высказался вице-президент немецкой федерации тенниса Дирк Хордорф. " "Это убьет Кубок Дэвиса. Нельзя делать событие, которое является более или менее показательным после мастеров в ноябре, и ожидать, что игроки придут. Кубок Дэвиса – это жемчужина ITF, и если вы что-то меняете, тогда у вас должна быть четкая концепция и четкий план. Но члены правления, региональные Федерации и большие страны задавали вопросы, и они не получают ли ответов", — цитирует Хорфдорфа "Спорт-Экспресс".