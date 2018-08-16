В Лондоне грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II

В британской столице на 68-м году жизни скончался врач королевы Елизаветы II Питер Фишер. Мужчину сбил грузовик, когда тот на велосипеде сворачивал с улицы Хай Холборн. Медик скончался на месте, сообщает The Telegraph.

Когда скорая прибыла к месту происшествия, доктор Фишер еще был жив. К несчастью, его не успели госпитализировать – врач Елизаветы II скончался на глазах у прохожих.

В полиции отмечают, что водитель грузовика, сбившего британца, пока не задержан.

Эксперт в области гомеопатии, Питер Фишер был директором отдела исследований в Королевской больнице интегрированной медицины в Лондоне.