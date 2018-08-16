"Золотой был человек": в деле сестер Хачатурян появились новые свидетели

В студию "Прямого эфира" пришли люди, которые знали семью Хачатурян и могут пролить свет на трагическую историю убийства родного отца – "деспота" тремя сестрами -погодками.

Ангелина, Крестина и Мария нанесли отцу 36 ножевых ранений. В соцсетях набирает флешмоб с хэштэгом #cвободусестрамхачатурян, их друзья, соседи и одноклассники надеются, что сестер оправдают.

Однако друзья Михаила Хачатуряна не верят тому, что он был домашним тираном и деспотом, который довел дочерей до такого состояния, когда они решились на убийство.

Так, один из его друзей Борис Таваклян говорит, что знал Михаила 23 года, и назвал его "золотым" и очень верующим человеком.

Еще один друг семьи — Брюс Хлебников утверждает, что однажды Хачатурян пришел домой и застал там пьяной и в короткой юбке жену Аурелию, с которой на тот момент уже расстался. От этого, по словам друга, Михаил пришел в бешенство.

Нелестно отзывается о ней и Ваник Саргсян — дежурный администратор Армянской апостольской церкви, прихожанином которой был убитый отец семейства.

По его словам, в трагедии виновата мать девочек: якобы она специально оставила их у отца и подговорила уничтожить его, чтобы "захватить квартиру" и его деньги.

Саргсян говорит, что "они давно собирались или посадить Мишу, или еще что-то с ним сделать, а в конце концов решили убить".

Многих в студии эти слова не убедили в том, что Хачатурян – невинная жертва.

Как отметили ведущие Анна Шафран и Александр Яковлев, сам факт веры в Бога и количество времени, проведенного в храме, не исключают возможность совершения самых страшных преступлений и не оправдывают их. С ними согласилось немало гостей в студии.

Тем более что есть и знавшие убитого с другой стороны. Так, например, Валерия Ведяева — владелица салона красоты, в который почти каждый месяц 13 лет ходил Хачатурян, запомнила его как агрессивного, неуравновешенного, деспотичного человека с признаками маниакально-депрессивного состояния.

По ее словам, один из парикмахеров даже выпрыгнул из окна, когда Михаил потребовал обслужить его без очереди и приставил ему к виску пистолет.

Что говорят об этой истории эксперты – психологи, адвокаты и родственники матери девочек? Как они чувствуют себя в СИЗО, раскаиваются ли в содеянном? Новые свидетели трагедии, а также расследование: куда исчезли миллионы с личных счетов Михаила Хачатуряна в день трагедии, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".