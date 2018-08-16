Павликову перевели из СИЗО под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест фигурантку дела "Нового величия" Анну Павликову.

Как передает "Интерфакс", такое решение приняла судья Ирина Деваева, удовлетворив ходатайство Следственного комитета России.

18-летнюю Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик обвиняют в создании экстремистского сообщества под названием "Новое величие", целью которого являлось свержение в России конституционного строя и установление временного правительства.

По словам защиты девушек, обвинение построено на показаниях трех сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Так адвокат Павликовой Максим Пашков сообщил, что один из "подсадных" участников группы написал устав общества, выдвигал программы и документы, но почему-то к нему следствие не имеет претензий.

Весной 2018 года девять активистов движения "Новое величие", среди которых были Павликова и Дубовик, были арестованы в Москве весной.

На минувшей неделе появилась информация о том, что девушкам необходима срочная медицинская помощь. В ответ в московском управлении ФСИН заявили, что подследственные находятся под наблюдением врачей и не нуждаются в экстренной помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за развитием дела в отношении активистов движения "Новое величие".